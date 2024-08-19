شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مختار ينتهى من تصوير أحدث أغانيه "دكة".. من إخراجه وكتابته وغنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان خالد مختار، خلال الفترة الحالية من تصوير أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان "دكة" وهي الأغنية التي سيقوم بغنائها وإخراجها ومن كلماته، على أن تطرح خلال الفترة المقبلة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وموقع اليوتيوب، وستكون الأغنية من توزيع مصطفى الشريف.

الأغنية الجديدة ستدور أحداثها حول رحلة "خالد" في أكثر من مهنة أثرت وساعدت في تكوين شخصيته التي وصل إليها حاليًا، حيث سيعبر بالأغنية وكلماتها عن نجاحاته وإخفاقاته خلال مشواره، وتعد هي الأغنية الثانية له بعد أغنية "أكاد من" التي حققت صدي كبيرا عبر طرحها منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي دارات أحداثها حول عصير القصب.

أغنية "دكة" من كلمات والحان وإخراج خالد مختار، توزيع مصطفي الشريف وهو احد أعضاء باند ديسكو مصر ومن المقرر ان تطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث انه في مرحلة الاعداد والتصوير واختيار أماكن التصوير المختلفة حالياً.



خالد مختار في كواليس تصوير الاغنية