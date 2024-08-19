فنانة شهيرة تكشف حقيقة عودة حنان ترك إلى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نورهان عن تفاصيل علاقتها بالفنانة المعتزلة حنان ترك، إضافة إلى حديثها عن موقفها من دخول ابنها عالم الفن، وأزمتها الأخيرة في حفل ختام “مهرجان المسرح القومي”.

وقالت نورهان في تصريحات صحفية: “علاقتي بحنان ترك جيدة جداً، وبمجرد حديثي عن استقبالها لي في منزلها بأمريكا انهالت التعليقات عليّ، معبّرين عن اشتياقهم لها”.

وعن احتمال عودة حنان ترك الى التمثيل بعد اعتزالها، قالت نورهان: “لم أشعر بأنها تفكر في العودة إلى الفن، وأنا أتمنى لها السعادة مهما كان القرار الذي ستتخذه”.