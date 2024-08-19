منصة “إكس” تغلق مكتبها في البرازيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة “إكس”، (تويتر سابقاً)، السبت، أنها ستغلق مكتبها في البرازيل “فورا” بسبب “أوامر الرقابة” الواردة من قاضي المحكمة العليا الفيدرالية ألكسندر مورايس.

وأشار بيان القسم المسؤول عن العلاقات الحكومية العالمية في المنصة، أنّ إغلاق المكتب سببه تهديد مورايس، سرا لأحد ممثلي الشركة في البرازيل، بالاعتقال في حال عدم امتثال “إكس” لأمر إزالة بعض الملفات الشخصية والمحتويات المسؤولة عن انتشار المعلومات الكاذبة.

وجاء في البيان: “على الرغم من تجاهل طعوننا العديدة المقدمة إلى المحكمة العليا، وعدم إبلاغ الرأي العام البرازيلي بهذه الأوامر، وعدم امتلاك موظفينا البرازيليين أي مسؤولية أو سيطرة على إزالة المحتوى على منصتنا، فقد اختار مورايس تهديد موظفينا في البرازيل بدلاً من احترام العملية القانونية”.

وشدد على أنّ قرار إغلاق مكتب البرازيل اتخذ “بأثر فوري” من أجل حماية سلامة الموظفين.

ولفت البيان، إلى أنّ خدمة منصة إكس ستستمر في البرازيل وأنّ مسؤولية هذا الوضع تقع على عاتق مورايس “فقط”.

واعتبر أن “أفعال (مورايس) تتعارض مع الحكم الديمقراطي”.

وأضاف البيان: “على الشعب البرازيلي أن يختار؛ إما الديمقراطية أو مورايس”.

ووصف ماسك، قرار إغلاق مكتب البرازيل بأنه كان “صعبا”.

وقال: “إذا وافقنا على مطالب مورايس بالرقابة السرية (غير القانونية) ونقل المعلومات الخاصة، فلا سبيل لتبرير هذا الأفعال دون الشعور بالحرج”.