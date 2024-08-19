اتهام عمر كمال بالسرقة.. وتوضيح من نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتّهم المطرب الشاب محمد كمال مطرب المهرجانات عمر كمال بسرقة أغنيته “نفسي أضمّك” ونسبها لنفسه، بعد أن غنّاها في أحد البرامج الرياضية خلال الأيام الأخيرة. وتقدّم محمد كمال بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية وكلّف محاميه برفع دعوى قضائية ضدّ عمر في المحكمة الاقتصادية في القاهرة.

وفي بيان صادر عن محامي المطرب الشاب، أشار إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي يغني فيها عمر كمال أغانيه، لكنه لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضدّه في السابق بسبب بداياته الفنية. ومع ذلك، فوجئ بغنائه الأغنية على الهواء ونسبها لنفسه، ما دفعه لاتخاذ خطوات قانونية.

كما طالب في بيانه مقدّم البرنامج الذي استضاف عمر كمال بأن يتيح له فرصة الردّ، ويكشف حقيقة ملكية الأغنية، حفاظاً على صدقية برنامجه. وأوضح أنه يطالب بتعويض مادي قدره 5 ملايين جنيه كحد أدنى مقابل هذا التعدّي على حقوقه، مشدّداً على أنه يمتلك كل المستندات التي تثبت صحة ادعاءاته.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي”، أن النقابة ليست مختصة بالتحقيق في مثل هذه القضايا، نافياً ما تردّد حول إجراء تحقيقات داخلية في الأزمة. وأشار إلى أن الأمر يعود للمحكمة الاقتصادية، ولا يحق للنقابة التعليق أو التحقيق فيه لأنه قيد النظر أمام القضاء.

يُذكر أن عمر كمال قد طرح أخيراً مهرجاناً جديداً بعنوان “قطر جيلك”، الذي تعاون فيه مع صديقه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لكنه تعرّض لانتقادات بسبب ظهور راقصة قدّمت وصلات رقص مبتذلة، رغم تعهده بعدم الاستعانة براقصات في أغانيه، تنفيذاً لوصية والدته.