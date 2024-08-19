"وزني وصل 45 كيلو وتنمرو عليا".. بدرية طلبة تكشف معاناتها مع مرض "الغدة الخبيثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّت الفنانة بدرية طلبة، ضيفة على برنامج "حد النجوم"، تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والمذاع على فضائية "ON".

كشفت بدرية طلبة عن معاناتها مع المرض وهي في عمر 18 عامًا، حيث تسبب ذلك وصول وزنها إلى 45 كيلو جرام.

وقالت بدرية طلبة في لقائها التلفزيوني: "قضيت أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها، اللي بيسموها فترة الشباب، لغاية سن 17 سنة وزني وشكلي مقبول وجسمي تمام، لكن لما وصلت سن 18 سنة اكتشتف اصابتي بمرض الغدة الخبيثة 10 سنين لغاية ما عرفت حاجة، والمرض أكل في جسمي وبقى وزني 45 كيلو ، ومريت بأزمة نفسية لما وصلت سن 27 سنة".

وأضافت أنه أجرت عملية جراحية، متابعة: "الدكتور قالي هتاخدي وقت لغاية ما تستردي عافيتك تاني لأن الغدة اللي عندي كانت صعبة شوية، أحلى فترة في عمري قضيتها وأنا تعبانه نفسيا ووزني 45 كيلو، وكانت حينها أما لبنتين، بس التنمر كان بيموتني".

وكانت آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة المشاركة في فيلم،"الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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