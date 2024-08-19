ليلى عز العرب بإطلالة شبابية في العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع:

نشرت الفنانة ليلى عز العرب صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ليلى خلال الصورة وهي تستمتع بإجازتها بإطلالة شبابية، وعلقت: "العلمين وجمالها سميته ممشى أهل العلمين".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "أنا مش في مصر بس لو جيت مصر نفسي اتصور معاكي واتعرف عليكي انتي شخصية رائعة ومميزة جدا، كملي في الأدوار اللي بتبين شطارتك وخفة دمك"، انتي جميلة وأدائك اكتر من رائع في مفترق طرق شطورة وعندك كاريزما وحضور وليكي شخصية مميزة جدا جدا"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ليلى عز العرب هو مسلسل عتبات البهجة مع النجم يحيي الفخراني، ومسلسل إمبراطورية ميم مع النجم خالد النبوي، وتم عرضهما خلال شهر رمضان 2024.