ماذا قالت الفنانة رزان مغربي في عيد ميلادها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

احتفلت الفنانة رزان مغربي اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس بعيد ميلادها، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت مغربي مقطع قصير لها أثناء سيرها على أحد الشواطئ بملابس البحر، وعلقت: "النهاردة عيد ميلادي، وانا بعتز بكل يوم في حياتي، بتعلم وبضحك وبحب وهفضل أعمل كده، أنا ممتنة وسعيدة."

وتفاعل الجمهور مع منشور رزان بشكل كبير وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "كل سنة وانتي طيبة يا جميلة استمتعي بيومك الخاص مع عائلتك المحبة"، "أسعد عيد ميلاد يا رزان"، "العمر كله يارب وعقبال أعلى المناصب وعقبال مليون سنة يارب "، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رزان مغربي هو مسلسل الضاحك الباكي، الذي تناول قصة حياة الفنان القدير نجيب الريحاني، وجسدت خلاله شخصية بديعة مصابني وتم عرضه عام 2022.