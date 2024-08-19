بطولة أحمد العوضي.. مؤلف مسلسل "الملك" يكشف أسباب تغيير اسمه لـ"فهد البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

كشف المؤلف والسيناريست محمود حمدان الأسباب وراء تغيير اسم مسلسله الجديد الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي من "الملك" إلى "فهد البطل"، وذلك من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حمدان خلال منشوره: "للتوضيح ولأن أصدقائي الصحفيين بيسألوني عن سبب تغيير اسم المسلسل من الملك لـ فهد البطل، اتفاجئت أنا وأحمد العوضي بـ 3 أساتذة مؤلفين كل واحد فيهم عنده عمل باسم الملك ومنهم نجم صديقه، واحنا بنحترم جميع الأساتذة ومستحيل نزعل حد مننا وبناء عليه غيرنا الاسم."

وفي نفس السياق كان السيناريست محمد صلاح العزب طلب من العوضي خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن يقوم بتغيير اسم مسلسله "الملك"، موضحا أن هذا الاسم تم اختياره لعمل فني مع النجم محمد إمام منذ ثلاث سنوات، وتم تسجيله بالفعل، مؤكدا أن العمل قيد التنفيذ.

أما عن العمل الثالث الذي يحمل اسم "الملك"، فكان من تأليف السيناريست فتحي الجندي، الذي بدوره أكد أن لديه مسلسل مسجل بهذا الاسم منذ عام 2010، ولم يتم تنفيذه، وبناء عليه طالب بتغيير اسم مسلسل "العوضي".