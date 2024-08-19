"بموت عليه ومتطرفة في حبي".. رسائل حب من أصالة نصري لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة أصالة نصري عن علاقة الحب التي تجمعها بزوجها فائق حسن.

وقالت "أصالة" في كلمة على هامش ختام حفلها في "مهرجان قرطاج" بتونس، إنها تشجع المرآة وتتعاطف مع السيدات كثيرًا، لكنها تميل إلى الرجل في أغلب الأحيان.

وأضافت: "لو وضعنا الأمر على الميزان، نجد أن الكفة تميل إلى الرجل"، مشيرة إلى أنها إنسانة تشتهر بحبها الكبير لوالدها الراحل مصطفى نصري، ولزوجها حسن فائق.

وبشأن علاقة الحب القوية التي تعيشها مع زوجها فائق حسن، عقبت، أصالة: "أنا أموت على زوجي، وأدلعه ليل نهار، عندي حب فائق وكبير، وقد أكون متطرفة في الحب بشكل مجنون، ومتطرفة بالعواطف".

وبسؤالها حول معاناة زوجها فائق حسن، يعاني بسبب أغانيها الداعمة للمرأة، أجابت ممازحة: "إنه يعاني معاناة لا يمكن أن يتخيلها أحد".

يذكر أن، آخر أعمال أصالة نصري كانت أغنية "صندوق" من كلمات الشاعر رامي قحطان كوسا، وألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

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