منة شلبي: "الهوى سلطان فيلم بسيط ولذيذ وفيه مشاعر إنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

كشفت الفنانة منة شلبي خلال لقاء مع et بالعربي تفاصيل جديدة حول فيلمها الأخير "الهوى سلطان"، والمنتظر طرحه في دور العرض قريبا.

وقالت منة خلال اللقاء إن الدور الذي تلعبه في الفيلم "بنت لطيفة جدا عندها علاقة بصديق ليها وهما متربيين مع بعض، وبعد كده بيحصل تويست بينهم مش هقدر أحكيه دلوقتي".

وعن سر ابتعادها عن السينما لمدة عامين قالت: "مفيش حاجة حلوة جاتلي أنا فاكرة أخر حاجة فيلم الجريمة ومن أجل زيكو، وأنا لما بيجيلي فيلم حلو بعمله، حلو من وجهة نظري يعني"، مشيرة إلى أنها اختارت الهوى سلطان لتعود به للسينما مرة أخرى لأنه فيلم بسيط ولذيذ، وبه مشاعر إنسانية.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة منة شلبي هو مسلسل تغيير جو وشاركها البطولة النجم إياد نصار والنجمة ميرفت أمين من إخراج مريم أبو عوف.