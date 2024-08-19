بفستان جريء.. هيدي كرم تشارك جمهورها صورا على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت الفنانة هيدي كرم صورا جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت هيدي خلال الصور وهي تستمتع بإجازتها على البحر، مرتدية فستانا أزرق جريء، ونظارة شمسية وعلقت: "الأزرق هو البساطة والجمال".

وأثارت صور هيدي إعجاب جمهورها ومحبيها وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "الأزرق يليق بك"، "قمراية"، "عروسة البحر"، "القمر"، "ربنا يسعد كل أوقاتك بالخير يا رب ويعطيكي الصحة والعافية يا رب"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هيدي كرم كان مسلسل الوصفة السحرية الذي عُرض على قنوات dmc، ويضم عددا كبيرا من النجوم مثل لقاء سويدان، شيري عادل، عمر الشناوي، كارولين عزمي، محمد أبو داود وغيرهم.