أنغام تسأل تووليت: "هو أنت مين".. والأخير: "نتقابل في الاستوديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

مازح مغني الراب تووليت صاحب القناع الغامض، المطربة أنغام، وذلك بعد تصدر الثنائي قوائم مجلة بيلبورد الأكثر استماعًا هذا الأسبوع.

ونشر "تووليت" صورة من تقرير مجلة "بيلبورد" عن طريق ستوري حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، جاء بعنوان "المنافسة تحتدم في قوائم بيلبورد تووليت وأنغام يشعلان المشهد الموسيقي"، متحدثًا إلى أنغام، وكتب: "مش يلا بينا ولا إيه"، الأمر الذي فسره البعض أن تووليت يريد عمل دويتو غنائي مع أنغام.

وردت الفنانة أنغام، بإعادة نشر تعليق "تووليت" على ستوري حسابها الشخصي على "انستجرام"، وكتبت: "هو أنت مين؟".

تووليت رد مرة أخرى على سؤال أنغام، وكتب في ستوري عبر حسابه على "انستجرام": "لو عايزة تعرفي أنا مين نتقابل في الأستوديو".

ونجح المغني "تووليت" في تصدر العديد من قوائم الاستماع الموسيقية بأشهر المنصات منها "سبوتيفاي" وظل متربعا على عرش الأكثر استماعًا لأيام وذلك نظرًا لتقديم أغانيه بطريقة النوستالجيا والحنين إلى الماضي وهو ما كان له تاثيرًا كبيرًا على المستمعين واستعادة العديد من الذكريات.

يستعد مغني الراب تووليت صاحب القناع الغامض، لإحياء حفلا غنائيا يوم 23 أغسطس الجاري ضمن فعاليات الدورة الثانية بمهرجان العلمين الجديدة بمشاركة فرقة كايروكي.

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