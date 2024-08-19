كلمات مؤثرة.. ماذا قال دياب لزوجته في عيد ميلادها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

احتفل الفنان دياب بعيد ميلاد زوجته هاجر، وقام بتهنئتها من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر دياب صورة تجمعه بزوجته وعلق: "كل سنة وانتي أطيب وأجمل وأجدع وأحلى حاجة حصلت في حياتي، كل سنة وانتي جنبي وفي حضني ومسنودين ببعض بحبك".

وتفاعل عدد من الفنانين مع منشور دياب وقدموا التهنئة لزوجته، ومنهم: أحمد زاهر، ودنيا عبدالعزيز، وولاء الشريف، وعصام السقا، وأيتن عامر.

كما تفاعل عدد من الجمهور أيضا مع المنشور وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "ربنا يحفظكم ويحميكم يا رب"، "ربنا يحفظكم لبعض وتفضلوا طول العمر متونسين ببعض، "ربنا يسعدكم"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنان دياب هو مسلسل مليحة والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2024، واشترك في بطولته الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي، وعدد كبير من النجوم.