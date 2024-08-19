نرمين الفقي تستمتع بعطلتها الصيفية وتظهر بإطلالة جريئة على البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

تألقت الفنانة نرمين الفقي في أحدث صور لها، نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نرمين خلال الصور وهي تستمتع بإجازتها على البحر وقت الغروب، بإطلالة جريئة مرتدية ملابس البحر، كما ظهرت في إحدى الصور داخل البحر.

وأثارت نرمين إعجاب محبيها ومتابعيها وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "أيقونة الجمال والنجمة المضيئة"، "دايما متألقة"، "ما شاء الله ربنا يحفظك ويسعدك يا رب ملكة"، "أحلى ملكة في الكوكب"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي هو مسلسل محارب الذي شاركت به في السباق الرمضاني 2024، من بطولة الفنان حسن الرداد، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن .