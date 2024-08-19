شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد فاضل الرئيس الشرفى لمهرجان بورسعيد السينمائى فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، مؤسس المهرجان، أن المخرج الكبير محمد فاضل هو الرئيس الشرفي للمهرجان بدورته الأولى.

محمد فاضل

يذكر أن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي تقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، حيث تشهد المدينة الباسلة أول حدث سينمائي مُنظم خاص بها ويحمل اسمها على مدار تاريخها العريق.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر 2024، على أن تكون هذه الفترة هي موعد فعاليته سنوياً خلال الدورات القادمة، وفقا للائحة المهرجان المعلنة.

مهرجان بورسعيد السينمائي فرصة لـتحقيق أهداف إيجابية على مستويات عدة، منها نشر الثقافة السينمائية ودعم السياحة بالمدينة، واكتشاف المواهب الجديدة، وإقامة الورش الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف آفاق جديدة للسينما.