شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبدالدايم رئيسا لمجلس أمناء "ملتقى القاهرة الدولى للحكى" والان مع تفاصيل الخبر

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم - عازفة الفلوت ووزير الثقافة الأسبق، على تولي مهام رئاسة مجلس أمناء "ملتقى القاهرة الدولي لفن الحكي"، والمقرر أن تنطلق نسخته الأولى في الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر المقبل، وتقام فعالياته بامتداد خمس محافظات مصرية.

ومن المنتظر أن يضم مجلس الأمناء عددا من الشخصيات البارزة ثقافيا وفنيا ومجتمعيا، سيتم الإعلان عنهم تباعاً، وسيناط بمجلس الأمناء وضع السياسات العامة للملتقي وتطوير خطط فعالياته، وضيوفه، وكذا التقييم والمتابعة المستمرة لاستراتيجيات الملتقى الأول من نوعه في مصر، وهو معني بفن الحكي وتجلياته المتعددة.

من جانبها عبرت د. إيناس عبد الدايم عن سعادتها بتولي رئاسة مجلس أمناء الملتقى الذي تم الإعلان عنه أوائل يوليو الجاري والذي يعد حدثا وفعالية فريدة من نوعها، كونه يتضمن مشاركات عربية ودولية، وينظم ورشا ومسابقات، وأطر فكرية وفنية احتفاء بفن الحكي.

يذكر أن الملتقى ينطلق تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمبادرة من صناعه، الكاتب والإعلامي د.محمد فتحي - أمين عام مجلس أمناء الملتقى، المخرج عادل حسان، رئيس الملتقي، الفنان والحكاء المصري محمد عبد الفتاح "كالا" المدير الفني، والفنانة والناشطة الثقافية منى سليمان مديرا تنفيذيا.

ويقام الملتقى من خلال شراكة بين مؤسسات "اسمعونا" و"بيت الحواديت" و"وصلة للفنون"، مستفيدا من إمكانيات هذه المؤسسات لصناعة حدث فريد، تتوزع أنشطته وفعالياته على خمس محافظات، هي: القاهرة، الفيوم، البحيرة وسوهاج والإسماعيلية.