صوفيا فيرغارا في حالة صدمة بعد ما كشفه جو مانجانيلو عن طلاقهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّرت صوفيا فيرغارا وجو مانجانيلو إنهاء زواجهما، لكن في الواقع لم يتمّ الكشف عن الأسباب بشكل نهائيّ.

لم يكن هناك سوى حرب تصريحات بين الطّرفين في العلاقة، والآن بعد بضعة أشهر، كسر مانجانييلو حاجز الصّمت وردّ على تصريحات فيرغارا.

وقال جو مانجانيلو: “لقد قيل الكثير في الصّحافة عن رغبتي في تكوين عائلة. وهذا ببساطة غير صحيح. لقد حاولنا أن نكوّن عائلة في السّنة والنّصف الأولى. في الشهر الأوّل كنا نتواعد. قلت لها: “إذا كنتِ لا تريدين الأطفال بعد الآن، فسوف أتفهم ذلك. فقط أخبريني وسأعرف ما الأمر ولا توجد مشكلة.” لكن هذا لم يكن هو الحال معها وأقسمت لها أنّني لن أتركها أبدًا إذا لم ينجح الأمر،” هذا ما كشفه مانجانييلو في مقابلة مع مجلة “مينز جورنال”.

وأكد جو أنه تفاجأ عندما أجرت صوفيا فيرغارا مقابلة مع صحيفة “الباييس” قالاً: “هناك تفاجأن لأنها اعتقدت أنّ عدم رغبتها في إنجاب طفل هو السبب وراء تفكّك زواجها”.

حيث قالت صوفيا: “لقد انتهى زواجي لأن زوجي كان أصغر سنًّا، وكان يريد أن ينجب أطفالًا ولم أرغب في أن أكون أمًّا عجوزًا. أشعر أنّ هذا ليس عدلًا بالنّسبة للطّفل. أنا أحترم من يفعل ذلك، لكن هذا لم يعد مناسبًا لي بعد الآن. وقالت فيرغارا للصّحيفة الإسبانيّة: “لديّ ابن يبلغ الآن 32 عامًا، وأنا مستعدّة لأن أكون جدة، وليس أمًا”.

ولكن في مقابلة أخرى مع “فارايتي”، لم تصدّق فيرغارا كلمات مانجانيلو، وذهبت إلى حدّ التّساؤل عمّا إذا كان زوجها السّابق قد تحدّث علنًا عن دوافعه.

وأضافت: “في نهاية اليوم، أنت لا تعرف أبدًا ما إذا كان هذا ما قاله بالفعل. لقد قرأت الكثير من الأشياء التي قالها وقلت لنفسي: هاه؟ ماذا سأفعل، هل سأتصل به؟ لا أعرف إذا كان قد قال ذلك بالفعل”.