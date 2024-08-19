بعد نجاحها في موازين.. كارول سماحة تعود مجدداً إلى المغرب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانيّة كارول سماحة، حفلًا فنّيًّا ضمن فعاليّات مهرجان أصوات نسائيّة – تطوان في المغرب.

وأعربت كارول عن اشتياقها إلى لقاء الجمهور المغربيّ في ٢٤ من الشهر الحالي خلال المهرجان إذ ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها.

على صعيد آخر، كشفت سماحة عن موعد انطلاق عرض مسرحيّة برودواي الموسيقيّة “Anything Goes”بالعربيّة، على مسرح كازينو لبنان، إبتداءً من ١١ إلى ١٣ تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل ومن ١٧ إلى ٢٠ من الشّهر نفسه.

في التّفاصيل، أنّ “كارول” تحدّثت عن عودتها للمسرح الغنائيّ، من خلال مقابلة نشرتها على صفحة المسرحيّة الجديدة عبر “إنستغرام”( Any thinggoes.arabia)، إذ أكّدت أنّها اشتاقت للمسرحيّات الغنائيّة كثيرًا، رغم أنّها كانت تؤجّل عودتها للمسرح منذ سنوات، نظرًا لرغبتها بالعمل مع مخرج محترف، ثثق به، لذلك اختارت المخرج روي الخوري.

وعن مسرحيّة Anything Goes بالعربيّ، قالت “كارول”، إنّها مسرحيّة كوميديّة خفيفة، فيها الحبّ والفرح والتنكّر وتلعب فيها دور ياسمينا، فتاة مرحة مفعمة بالطّاقة والإيجابيّة، تقوم بإحياء حفلات على متن السّفينة، بهدف التّرفيه عن المسافرين كلّ ليلة، كما أنّها تخلق المشاكل ثمّ تقوم بحلّها بطريقة لطيفة وكوميديّة.

واعتبرت “كارول” أنّ شخصيّة ياسمينا مختلفة عن الشّخصيّات التي قدّمتها في السّابق، إذ ابتعدت هذه المرّة عن أدوار المُحاربة أو الملكة التي قدّمتها في مسرحيّاتها السّابقة.

أمّا عن إحساسها بالعودة من جديد إلى خشبة المسرح بعد غياب، فقالت كارول إنّها تشعر بالحماسة والتّوتر الإيجابيّ، كما تعتبر أنّها عادت رسميًّا إلى المسرح من خلال هذه المسرحيّة..

نذكر أنّ صفحة المسرحيّة الرّسميّة على “إنستغرام”، نشرت أيضًا عددًا من اللقاءات مع أبطال المسرحيّة أبرزهم الممثّل اللبنانيّ فؤاد يمّين الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في المسرحيّة، باعتبارها تجربة جديدة بالنّسبة إليه، إضافة إلى الممثّلين نزيه يوسف ، نور حلو، دوري السّمرانيّ، جوي كرم وغيرهم.

على صعيد الحفلات الفنيّة، تلتقي كارول سماحة، جمهورها في كندا في حفل فنّيّ، تحييه يوم ٢٠ أيلول/ سبتمبر المقبل.

آخر إصدارات كارول الغنائيّة أغنية “إضحك يا قلبي” وهي من كلماتها وألحان محمّد يحيى وتوزيع أمين نبيل وصوّرتها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرجة بتول عرفة.