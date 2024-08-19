هذه نصيحة منة فضالي لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من عطلتها الصيفية في مدينة العلمين، ظهرت فيها بإطلالة صيفية لافتة بالأبيض والأزرق، ووجّهت من خلالها نصيحة الى جمهورها ودفعتهم للتساؤل عن قصدها منها.

وعلّقت منة على الصور قائلةً: “ابتعد عن أي شيء يمنحك مشاعر سيئة، لا داعي لشرحها أو فهمها، إنها حياتك فافعل ما يجعلك سعيداً”.

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين والجمهور، فيما تساءل آخرون عن المقصود برسالتها.

يُذكر أن منة فضالي تشارك في بطولة مسلسل “أزمة ثقة”، مع كلٍ من: نجلاء بدر، هاني عادل، إيهاب فهمي، ملك أحمد زاهر، ومروة الأزلي…، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتدور أحداثه في 15 حلقة حول جريمة قتل، وصراع الأشقاء على المال، في إطار من التشويق والإثارة، حيث تجسّد كلٌ من منة فضالي ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر أدوار شقيقات يواجهن العديد من الأزمات.

وكانت منة فضالي قد شاركت في السباق الرمضاني 2024 بمسلسلَي: “محارب” مع الفنان حسن الرداد، و”كوبرا” مع الفنان محمد إمام.