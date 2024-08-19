بيونسيه تضع غطاءً للرأس في أحدث إطلالاتها- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - استمتعت النجمة العالمية بيونسيه وجاي زي بموعد نادر يوم الأحد في نيويورك.

عادت المغنية البالغة من العمر 42 عاماً بإطلالتها إلى جيل السبعينيات، مع بنطال أخضر رائع وغطاء للرأس من الحرير، أثناء توجهها إلى مطعم لوسيل مع مغني الراب، 54 عاماً.

ونسقت بيونسيه هذا الإطلالة مع حقيبة مخططة باللون الأخضر، ولبست سترة كبيرة الحجم فوق سترة سوداء مناسبة للشكل.

وسرحت شعرها الأشقر البلاتيني في ضفيرة طويلة وأرفقتها بنظارات شمسية سوداء.

وفي الوقت نفسه، ظهر جاي زي وهو يرتدي بدلة رياضية باللونين الأزرق والأسود وحذاء رياضي أبيض.

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