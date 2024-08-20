شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة دعم تايلور سويفت لـ ترامب.. الذكاء الاصطناعي يساعد على التزييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من شغف وحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمطربة العالمية تايلور سويفت، وهوسه ببعض أغانيها وألبوماتها اضطره إلى الإعلان مرارًا وتكرارًا تأييدها لحملته الانتخابية ودعمه في المرحلة المقبلة من الانتخابات ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي تقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن الصورة المنتشرة للمطربة تايلور سويفت وهي ترتدي زي العم سام وتخبر الأمريكيين بالتصويت لمرشح الحزب الجمهوري هي صورة تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي لتضليل المرشحين وجماهير المطربة وليست حقيقية.



تايلور

في بيان لموقع Deadline بشأن منشورات ترامب، قال المتحدث باسم حملة الرئيس السابق ستيفن تشيونج إن "حركة سويفت من أجل ترامب هي حركة ضخمة تنمو كل يوم"، في حين ان سويفت في جولتها الأوروبية Eras Tour، لم تتحدث اطلاقاً عن تلك الادعاءات.

ونقل التقرير تغريدة سابقة للمطربة العالمية تايلور سويفت كانت من مؤيدي جو بايدن وكامالا هاريس في الأسابيع الأخيرة من انتخابات 2020 التي أضعفتها جائحة كوفيد-19.



سويفت تؤيد بايدن

وتزامنًا مع ظهور رغبة ترامب في دعم سويفت وفرقة سويفت مرة أخرى هذا الأسبوع، ينمو حجم المعلومات المضللة التي تدور حول انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، ونشر ترامب في نهاية الأسبوع الماضي صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لنائبة الرئيس هاريس وهي تلقي خطابًا مع علم المطرقة والمنجل الشيوعي معلقًا في ساحة شيكاغو وجمهور من الماويين يقفون انتباهًا أمامها.