شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي سلامة ومحمود التهامى ودينا الوديدى نجوم الليلة بمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لفعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد يقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس حفلان متتاليان على مسرح المحكى.

ففى الثامنة مساء يستعرض الموسيقار فتحى سلامة والمنشد محمود التهامى ملامح من مشروعهما الفنى الذى يحمل عنوان الصوفية والحداثة ويمزج أبيات من الأشعار الروحانية والابتهالات والمدائح الصوفية بالأساليب الموسيقية الحديثة منها البردة، قمر، قاضي الغرام، رسمتك ياحبيبى، تولى المصطفى امرى، أكاد من، صعايدة يا رسول الله، يا هو، طلع البدر علينا، أيام عمرى، وغيرها.

وفى العاشرة مساء تلتقى الفنانة الشابة دينا الوديدي وفرقتها بجمهورها وتتغنى بعدد من الأعمال التقليدية والتراثية الشعبية الممزوجة بالموسيقى الحديثة إضافة إلى نخبة من أعمالها الخاصة منها سكون، تماثيل، بعد البيبان، الحرام، السيرة، دواير، العرس، الكون، يابدر ياللى معدى، احسنلك تبعد، كتر الوجع، وحده، تدور وترجع، يا جنوبي، الله باقي وغيرها.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 يشمل عروضا لكل من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج ، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.



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