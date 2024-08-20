فن ومشاهير

الجمعة.. ناهد السباعي ضيفة برنامج "on set"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف برنامج "on set" الذي تقدمه المذيعة إنجي يحيى على قناة "ON"، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري، النجمة ناهد السباعي في حديث خاص عن تنوع أدوارها وتميزها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كما يستعرض البرنامج خلال فقرة الأخبار تفاصيل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، ويسلط البرنامج الضوء على الموسيقى التصويرية المميزة في السينما المصرية.

برنامج "on set" يعرض الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

جدير بالذكر أن ناهد السباعي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل محارب أمام الفنان حسن الرداد، كما تنتظر عرض مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" بطولة أحمد فهمي وأحمد مجدي ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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