شكرا لقرائتكم خبر عن كورال شباب تنمية مواهب الأوبرا يقدم عروضا غنائية على مسارح محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجهات الدولة نحو دعم المواهب الشابة وإبراز دور الفنون كركيزة أساسية للمجتمع، وحرصًا من وزارة الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية ووصول الفنون إلى كافة محافظات مصر، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، والهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، تنطلق قافلة فنية تجوب محافظات مصر المختلفة.

تضم القافلة كورال شباب تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، و تبدأ فعالياتها من مدينة طنطا يوم الخميس، الموافق ٢٢ أغسطس، حيث يقدم كورال شباب تنمية مواهب الأوبرا تحت قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار، وإشراف الدكتور سامح صابر المدير الفني للمركز برنامجًا فنيًا غنائيًا على مسرح المركز الثقافي بطنطا.