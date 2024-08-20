شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يستقبل إدارة مهرجان الغردقة ويستعرض تفاصيل الدورة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إجتماعا مع إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب لبحث الاستعداد لإطلاق الدورة الثانية من المهرجان المقرر لها الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر المقبل حضر الإجتماع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.

وجه وفد مهرجان الغردقة لسينما الشباب الدعوة لوزير الثقافة للحضور وإجراء حوارا مع صناع السينما المصرية خاصة وأن الغردقة لسينما الشباب هو المهرجان السينمائي الأول الذي ينطلق عقب توليه مسئولية الوزارة وعرض الوفد علي الوزير ملامح الدورة الثانية من أفلام ومسابقات وندوات وورش عمل فنية.

وأثني وزير الثقافة بدوره على فعاليات المهرجان وشدد علي أهمية إطلاق مهرجانات سينمائية خاصة للشباب تدعمها وترعاها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات وقال: لن تتوقف عند دعم الانشطة الثقافية والفنية بل تسهم الوزارة في إطلاق مهرجانات تقدم ألوانا سينمائية مختلفة ونوعية مثل الغردقة لسينما الشباب.

وأعلن وزير الثقافة أحمد هنو، دعمه الكامل لجميع المهرجانات المصرية التي تقدم صورة حقيقية للفن والإبداع المصرى وتلقي الضوء علي المواهب في شتي مجالات صناعة الفيلم.

من جانبه توجه السيناريست محمد الباسوسى بالشكر لوزير الثقافة علي دعمه ورعايته للمهرجان وقال: أن الوزارة قدمت الكثير من أجل إخراج الدورة الأولي للمهرجان في صورة مبهرة تتماشي مع ماتشهده مصر حالياً من إنجازات غير مسبوقة تسطر به تاريخا لجمهوريتها الجديدة

وذكر الكاتب الصحفي قدرى الحجار أن المهرجان يحرص منذ دورته الأولي علي إقامة أنشطة موازية تسهم في إكتشاف وتنمية وقدرات المواهب السينمائية الشابة من ورش لصناعة الأفلام بمختلف ألوانها وأيضا نقل الخبرات بين الأجيال السينمائية ويكرم في حفل إفتتاحه عدد من نجوم السينما المصرية والعربية وصناعها ويخصص أقسام ضمن فعالياته لعرض بعضا من أعمالهم الخالدة.

