الخميس.. إيهاب توفيق يحيي الليلة الثامنة بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد مساء يوم الخميس 22 أغسطس حفلين ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي يُقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.

ويستقبل مسرح المحكى في الثامنة مساء الخميس حفل لفرقة الإنشاد الديني من إعداد الفنان مصطفى النجدي وإخراج مهدي السيد، ويضم مختارات من المؤلفات الروحانية التي تضم التواشيح والإبتهالات والأناشيد الدينية التراثية والمعاصرة، منها: "أسماء الله الحسنى، اللهم صل على المحبوب، على باب سيدنا النبي، مدد يا نبي، يا أيها النبي، لأجل النبي، توشيح صلاة الله، البردة الشريفة، الحضرة، صلوا عليه".

يشارك في الحفل: أشرف زيدان، بلال مختار، محمد حسين، محمد الجزار، حسام صالح، طه حسين، أحمد نافع وأحمد حسن .

وفي العاشرة مساء يستعيد الفنان الكبير إيهاب توفيق بمصاحبة فرقته الموسيقية ذكريات الثمانينيات والتسعينيات، بباقة من أشهر أغانيه التي ساهمت في نجاحه وشهرته، منها: سحراني، مراسيل، داني، الله عليك يا سيدي، تترجى فيا، ملهمش في الطيب، عدى الليل، يا أحلى منهم ويا سلام.

جدير بالذكر أن الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء انطلقت فعالياتها بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري، ويشارك في إحياء حفلاته عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى.