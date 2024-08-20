شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الناقد نجيب سانيا ومناقشة تأثير مهرجان الأقصر على السينمائيين السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب حدثين مهمين، حيث قام نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب المخرج مسعد فودة، بتكريم الكاتب والناقد السنغالي الكبير نجيب سانيا، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والدكتورة عزة الحسينى مدير المهرجان.

وأكد" فودة" خلال التكريم أهمية التواصل بين السينمائيين المصريين وأشقائهم الأفارقة، وأن تكريم الناقد السنغالى الكبير نجيب سانيا هو تأكيد لأهمية استمرار هذا التواصل؛ لأن العلاقة وثيقة جدا بين السنغال كبلد عريق وشقيق وبين مصر، داعما الدور الذى يقوم به مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى تعزيز ذلك الدور المهم من خلال التكريمات للشخصيات السينمائية وعرض الأفلام والمسابقات وتبادل الثقافات والخبرات.

واختتم اليوم بالحدث الثاني وهو من أهم الأحداث التى عبر فيها السينمائيون المصريون عن أهمية الترابط بين أبناء مصر من السينمائيين وبين أبناء السودان من خلال لقاء تواصل تم فى مقر اتحاد الفنانين السودانيين برعاية اتحاد الفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، والسيناريست سيد فؤاد، والدكتورة عزة الحسينى، والمخرج أشرف فايق المستشار السينمائي لاتحاد الفنانين العرب.

وجاء اللقاء بعنوان "أثر مهرجان الأقصر في نشر السينما الأفريقية بالوطن العربي"، وتحدث فيه كل من: المخرجة عزة الحسيني مدير مؤسس ومدير مهرجان الأقصر، والسيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر والمخرج السوداني عبادي محجوب، وقدم الندوة عبد الرحمن سوركتي.

وتحدث رئيس مهرجان الأقصر سيد فؤاد عن المهرجان وأهميته وتحقيقه لأهدافه، كما تحدثت عزة الحسينى عن نشر السينما والثقافة الأفريقية والفيلم الأفريقية فى مصر ودعم السينما المصرية ودعم شباب السينمائيين الأفارقة والصعوبات التى تواجهها السينما، وتحدث أيضا هشام منصور عن أهمية المهرجان والصعوبات فى كل دورة وإصرار القائمين عليه على النجاح.

كما تحدث المخرج السوداني عبادى محجوب عن صناعة السينما فى السودان وعلاقتها بالسينما المصرية وحدثت عدة مداخلات من الحضور منهم المخرج إبراهيم شداد الذي تحدث عن ضرورة الاهتمام بيوم للسينما الأفريقية، على أن يقام أول أكتوبر من كل عام، وضرورة الاهتمام بالسينما السودانية وبخاصة فى وجود عدد كبير من الفنانين السودانيين فى مصر بسبب الحرب.

واقترحت عزة الحسينى أن يقام يوم السينما الأفريقية على هامش الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر، مثنية على دعم نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب ودعم نقيب السينمائيين مسعد فودة للسينمائيين السودانيين منذ سنوات وبخاصة فى فترة الحرب الدائرة حاليا بالسودان، وأنه سيتواصل مع أكاديمية للتعاون بينهم وبين الأكاديمية، وأن يتعاون مع المهرجان فى حال استضافة بعض الشباب من السينمائيين الواعدين، وترميم الأفلام السودانية إن احتاج الأمر إلى ذلك.

يذكر أن الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنطلق يوم 9 يناير وتستمر حتى يوم 14 يناير 2025، بمدينة الأقصر جنوب مصر.