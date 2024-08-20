شكرا لقرائتكم خبر عن فيفتي ونجمات الراب في سهرة خاصة من مهرجان العلمين الليلة على CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية مها بهنسي 6 فنانين من نجوم موسيقى الإلكترو شعبي والراب في رابع حلقات برنامج "سهرة خاصة من مهرجان العلمين"، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على قناة "CBC".

وشهد المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة أول حفل "إلكترو شعبي" بالمهرجان، ضم مؤسس موسيقى المهرجانات في مصر الفنان علاء فيفتي، الذي يكشف عن كواليس عالم "مزيكا المهرجان" وألبومه الجديد، ومفاجأة عودة الثنائي السادات وفيفتي.

كما تشهد السهرة الخاصة أول ظهور لثلاثة من أبرز نجمات عالم الراب المصري، ندى نادر وتافي وهالة، ممن يحكين صعوبات وتحديات تجربتهن الغنائية في مجال موسيقى الراب الذي يسيطر عليه الرجال.

وتختتم سهرة الإكترو شعبي بحكاية فرقة "فور او فور" وتحولها من الغناء بالإنجليزية للأغاني العربية الأصلية، والتي تعد من الفرق الغنائية القليلة التي يكون فيها المغني الرئيسي فتاة، هذا بالإضافة إلى تفاصيل أول كليبات المطرب أحمد السويسي، وعلاقة الطرب بالإلكترو شعبي.

ويستهدف برنامج "سهرة خاصة من مهرجان العلمين الجديدة" تقديم تجربة تلفزيونية تفاعلية مع الفرق الغنائية الشبابية ونجوم الراب ممن يحتضنهم مهرجان العلمين الجديدة في موسمه الثاني، عبر حوارات خاصة ومباشرة من قلب الحدث، بالتزامن مع احتضان قناة CBC لبرنامج العالم في العلمين الذي يلقى الضوء على كافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والموسيقية التي يشهدها المهرجان.