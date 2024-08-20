شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مهرجان القلعة على موعد مع أمير الغناء العربى هانى شاكر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ 32 حيث يقام حفلين بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى مساء الجمعة المقبل 23 أغسطس على مسرح المحكى.

ففى الثامنة مساء تقدم الفنانة إيمان عبد الغنى بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية باقة من أغانى الطرب الأصيل منها "أما براوة، عيون القلب، من حبى فيك يا جارى، حلوة يا بلدى، إن راح منك يا عين، حارة السقايين، سهر الليالى، بتونس بيك، ألف ليلة وليلة".

وفى العاشرة مساء يقدم أمير الغناء العربي هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية مختارات من أبرز أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى منها "بحبك أنا، بحبك يا غالى، حنعيش، ولا بيك ولا بيا، فرق فى الإحساس، مش بعتب عليك، المفروض، معاك، كتبتلى السنين، مشتريكى، نسيانك صعب، غلطة، متهدديش، سألتك، لسة بتسألى، لو بتحب، على الضحكاية، كده برضو يا قمر، يا ريتنى، ايه يا للى بحبك، عيشها من قلبك .

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 32 يشمل عروضا لكل من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.