شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يٌشيع جثمان والد زوجته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان الفنان إيهاب فهمى جثمان والد زوجته الممثلة يسرا وجيه "حماه" منذ قليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث أقيمت صلاة الجنازة وسط حضور عدد من الفنانين والأصدقاء والاقارب، و توفى حما إيهاب فهمى أمس وكانت قد أعلنت يسرا عن وفاة والدها عبر صفحتا لشخصية على موقع فيس بوك، قائلة بابا حبيبى في ذمة الله .

وحل كل من الفنان إيهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه ضيفين في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، الذى يذاع على شاشة الحياة، وتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للفنان إيهاب فهمي وزوجته سارة وجيه وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي في مسلسل "وبينا ميعاد 2"، الذي عرض مؤخراً على قناة DMC، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وآخرين.



ايهاب فهمى



ايهاب فهمى



ايهاب فهمى من جنازة والد زوجته



ايهاب فهمى فى الجنازة