شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يعيش بين زمنين مختلفين في مسلسل عمر أفندي على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل "عمر أفندي" أحداثا مشوقة خلال الحلقتين الماضيين، حيث انتقال أحمد حاتم إلى زمن الأربعينيات من خلال سرداب في منزل والده، يكتشفه بعد وفاته، وتعرفه هناك على "آية سماحة"، ووالدتها "رانيا يوسف".

وخلال أحداث الحلقة الثانية من المسلسل، يعود أحمد حاتم مجددا إلى عالمه، ويتحدث إلى زوجته "ميران عبد الوارث"، عن الزمن القديم الذي انتقل له، ولكن لا يصدقه أحد، ليقوم مرة أخرى بالانتقال إلى الأربعيينات ليعيش مغامرات جديدة ومختلفة هناك.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ميران عبد الوارث، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة، ولكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى هناك.

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول هو الملحد الذى تأجل عرضه مؤخراً، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، إلى جانب فيلمي قصر الباشا، والمنبر.