شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وأحمد السعدنى وخالد جلال يشاركون فى جنازة حما إيهاب فهمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالثلاثاء، 20 أغسطس 2024 02:25 م
حرص الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان أحمد السعدنى، والمخرج خالد جلال على المشاركة في تشييع جنازة حما الفنان إيهاب فهمى والتي انتهت منذ قليل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشارك في تشييع الجنازة أيضاً السيناريست عمرو محمود ياسين، المخرج أحمد شفيق، الفنان محسن منصور.
يذكر أن إيهاب فهمى يعمل حالياً على تصوير دوره فى مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، ومقرر عرضه هخلال الأسابيع القليلة المقبلة على إحدى شاشات المتحدة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز