شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وأحمد السعدنى وخالد جلال يشاركون فى جنازة حما إيهاب فهمى والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان أحمد السعدنى، والمخرج خالد جلال على المشاركة في تشييع جنازة حما الفنان إيهاب فهمى والتي انتهت منذ قليل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشارك في تشييع الجنازة أيضاً السيناريست عمرو محمود ياسين، المخرج أحمد شفيق، الفنان محسن منصور.

توفي والد الفنانة يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمي أمس الإثنين، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك:""إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا حبيبى في ذمة الله، يا رب يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وحل كل من الفنان إيهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه ضيفين في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، الذى يذاع على شاشة الحياة، وتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للفنان إيهاب فهمي وزوجته سارة وجيه وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض.