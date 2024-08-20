شيلوه جولي تنأى بنفسها رسميًّا عن والدها براد بيت

شيلوه جولي تنأى بنفسها رسميًّا عن والدها الشّهير براد بيت.

قامت الفتاة البالغة من العمر ١٨ عامًا بإزالة كلمة “بيت” من اسمها بشكل قانونيّ، مما يمثّل خطوة مهمّة في استقلالها.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها وسائل الإعلام الدّوليّة، فقد غيرت شيلوه اسمها الكامل من شيلوه نوفيل جولي بيت إلى شيلوه نوفيل جولي.

تمّ الانتهاء من هذا الطّلب القانونيّ، الذي تمّ تقديمه لأوّل مرّة في عيد ميلادها في شهر أيّار/مايو الفائت، بعد أن وقّع عليه قاض في كاليفورنيا صباح يوم الإثنين. وقد أوضحت إبنة أنجلينا جولي أنّ هذا القرار كان قرارها بالكامل، حتى أنّها قامت بتعيين محام ودفع أتعابه للتّعامل مع العمليّة بنفسها.

كشف أحد المطّلعين لـ Entertainment Tonight أنّ “شيلوه كلّفت محاميها الخاصّ ودفعت أتعابه بنفسها، لذلك لم تعرف أنجلينا بالأمر ولا يمكنها التّحدث عنه”. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تشكّل مفاجأة، إذ تنضمّ شيلوه إلى أشقّائها في إبعاد أنفسهم بهدوء عن والدهم في السّنوات الأخيرة.

يتطلّب جزء من عملية تغيير الاسم في كاليفورنيا إشعارًا عامًّا، لذلك وضعت شيلوه إعلانًا في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إذ عرضت الإعلانات من منتصف يونيو وحتّى أوائل يوليو.

واجهت العمليّة القانونيّة عقبة عندما تأخّرت جلسة الاستماع في يوليو/تمّوز بسبب خطأ كاتب المحكمة في استكمال فحص الخلفية الضّروريّ. وأكّد محامي شيلوه، بيتر ليفين، التّأجيل، مشيرًا إلى أنّه على الرّغم من أنّ هذا التّأخير كان محبطًا، إلّا أنّه لم يكن غير شائع. وتمّ تأجيل الجلسة إلى ١٩ أغسطس/آب.

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ويعكس قرار شيلوه قرار أشقّائها، الذين اتّخذوا أيضًا خطوات للنّأي بأنفسهم عن براد بيت. في وقت سابق من هذا العام، تمّ إدراج شقيقتها الصّغرى فيفيان باسم “فيفيان جولي” في The Outsiders Playbill، في حين تصدرت أختهما الكبرى، زهراء، عناوين الأخبار لأنّها كانت تفتخر باسمها المختصر خلال مناسبة خاصة في نوفمبر الماضي.

عندما أسقطت “شيلوه” اسم والدها، أصبح من الواضح أنّ أطفال “جولي-بيت” يتعاملون مع هوياتهم وفقًا لشروطهم الخاصّة.

يُعد تغيير الاسم هذا مجرد فصل في القصّة المستمرّة لواحدة من أشهر عائلات هوليوود وأكثرها تعقيدًا.