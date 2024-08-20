الملك تشارلز يصعّب الحياة على شقيقه الأصغر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في خطوة غير مسبوقة، أقال الملك تشارلز الثالث حرّاس أخيه الأصغر أندرو، لإجباره على مغادرة قصر “رويال لودج” الذي تملكه الأسرة الحاكمة، وذلك بسبب سمعته السيئة.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن مصدر مقرّب من الأسرة الملكية قوله، إن تشارلز يحاول منذ وقت طويل إجبار أخيه على مغادرة القصر الذي لا يزال يعيش فيه مع زوجته السابقة سارة فيرغسون، لافتاً إلى أن الحرّاس سيغادرون القصر في آخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما من الممكن أن يحرم الملك أخاه أيضاً من مدفوعات سنوية قدرها 5.177 مليون دولار.

وفي سياق منفصل، كشف تقرير جديد أن العلاقة بين الأمير البريطاني ويليام، وشقيقه هاري، أصبحت سيئة جداً، لدرجة أن الأخوين لم يتحدثا منذ جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي رحلت عن عالمنا قبل عامين تقريباً.

وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، نقلاً عن المراسلة الملكية رويا نيكاه، أن ويليام لم يخبر شقيقه بتشخيص إصابة زوجته كيت ميدلتون بالسرطان، قبل كشف الأخيرة عن حقيقة مرضها في رسالة فيديو تم نشرها للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن “ويليام وكيت لم يردّا على هاري وميغان عندما أرسلا رسالة تعاطف وتمنيات بالشفاء بعد تشخيص إصابة أميرة ويلز بالسرطان، وهو ما ينذر بصعوبة حلّ الخلاف بين الشقيقين في وقت قريب”.