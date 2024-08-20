هيفاء وهبي تلتقي جمهورها في كفر الشيخ.. “لنغني ونفرح مع بعض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لإحياء حفل جماهيري في قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ في مصر، يوم الجمعة 23 آب (أغسطس) الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها هناك السنة الماضية والذي استقطب آلاف المحبين من مختلف المناطق المصرية.

ونشرت هيفاء على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر الحبيبة، ملتقانا في مارينا دلتا كفر الشيخ، لنغني ونفرح مع بعض يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس”.

وكانت قد التقت هيفاء وهبي جمهورها في مصر أيضاً منذ أيام وتحديداً في 2 أغسطس في Lucida في الساحل الشمالي وكانت أجواء الحفل ساحرة وحضره جمهور مميّز من محبيها.

يُذكر أن النجمة هيفاء وهبي قد حققت نجاحاً باهراً في الحفل الّذي أحيته على منصة “النهضة” ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وتخطى عدد الحضور ١٥٠ ألف شخص.