أنغام توجه سؤالًا لـ”المطرب المقنع”.. وهو يتحدّاها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئت الفنانة المصرية أنغام بإعلان تصدرها قوائم بيلبورد العربية كأكثر الفنانين استماعاً في الوطن العربي مناصفة مع المطرب المقنع “تووليت” الذي ظهر على الساحة الفنية أخيراً، وأنه يدعوها للمنافسة من خلال تعليقه على القائمة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” قائلاً: “يلا بينا ولا إيه؟”، في دعوة صريحة لأنغام للمنافسة.

وفي رد استفهامي من أنغام على تعليق تووليت، أعادت نشر تعليقه على خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، واستخدمت عنوان أغنيتها الجديدة لتوجه له سؤالًا استنكاريًا قائلةً: “هو أنت مين؟”، إشارة إلى أنها لا تعرفه وأنه مجهول بالنسبة لها.

وأعاد تووليت الرد على سؤال أنغام متحدياً لها أكثر قائلًا: “لو عايزة تعرفي أنا مين نتقابل في الاستوديو”.

يُذكر أنه رغم ظهور الفنان الغامض تووليت قبل فترة قصيرة إلا أنه حقق انتشاراً واسعاً دفع القائمين على مهرجان العلمين لددعوته لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان يوم الخميس المقبل 23 آب (أغسطس) الجاري بمشاركة فرقة “كاريوكي”، بحسب ما أعلنت صفحة المهرجان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.