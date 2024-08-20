اتهام جورج كلوني وزوجته بدعم جماعات إرهابية متطرفة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض النجم جورج كلوني لموقف صعب بعد إعلان المدعي العام الروسي أمس الاثنين، حظر أنشطة مؤسّسته التي أنشأها بمشاركة زوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين على الأراضي الروسية بتهمة “تشويه سمعة روسيا”.

وقال المدّعي العام في بيان: “نعلن أن أنشطة “مؤسّسة كلوني للعدالة” غير مرغوب فيها على أراضي بلدنا”، متهماً المنظمة بـ”القيام بعمل مكثّف يهدف إلى تشويه سمعة روسيا، ودعم نشاط مدّعي الوطنية وأعضاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة المحظورة”.

وجاء في البيان الذي حمل عنوان “مكتب المدعي العام الروسي يقدّر موهبة التمثيل لدى نشطاء هوليوود”: “تحت ستار الأفكار الإنسانية، يقدّم هؤلاء (المحاربون من أجل العدالة) مبادرات للتحقيقات الجنائية تستهدف أعلى السلطات الروسية”.

وكانت “مؤسّسة كلوني للعدالة”، ومنظمات غير حكومية أخرى، قد رفعت قضية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تموز (يوليو) الماضي، متهمةً روسيا بانتهاك حقوق الإنسان للأوكرانيين الذين قُتلوا في هجوم صاروخي على فينيتسا عام 2022.