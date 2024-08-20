جميلة عزيز تروي معاناتها مع السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روت الفنانة جميلة عزيز معاناتها مع مرض السرطان بعد فترة من إعلانها عن تشخيص المرض في الثدي عقب خضوعها للفحوص الطبية، مؤكدةً إصابتها بالمرض الخبيث، وحاجتها لإجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم.

وأوضحت الفنانة المصرية في تصريحات لـ”العربية.نت” أنها كانت تعاني من بعض الآلام خلال الفترة الماضية، وذهبت إلى الطبيب الخاص بها، حيث طلب منها إجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية، لكن جاءت النتائج صادمة، وتم تأكيد إصابتها بسرطان الثدي.

وأضافت أنها منذ تلك اللحظة وهي في حالة نفسية صعبة للغاية، لذلك أعلنت عن مرضها، مطالبةً جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأكدت جميلة عزيز أنها ستخضع لجراحة عاجلة لاستئصال الورم بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، وبالتالي لم يتم تحديد موعد العملية الجراحية بعد، مضيفةً أنها تتابع مع طبيبها الخاص، للاتفاق على التفاصيل الخاصة برحلة علاجها في الأشهر المقبلة.