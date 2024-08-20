روان بن حسين تعرض الزواج على هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفاشينيستا روان بن حسين الجدل مجدداً بعد إحتفالها بعيد ميلاد بطل الفورمولا 1 النجم كارلوس ساينز.

ونشرت الفنانة الشابة صورة لقالب حلوى وعليه شمعة تشير إلى عمر 27 عاماً، ووجهت من خلالها رسالة للسائق الإسباني وكتبت “تزوجني يا كارلوس”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق روان بين حسين ونال مساحة واسعة من الجدل بين الآلاف من متابعيها الذين ركزوا على روح المرح والدعابة التي تتمتّع بها، كما تغزل الكثير منهم برشاقتها ونحافتها المفرطة بعد خسارتها الكثير من وزنها.