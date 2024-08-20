مؤلف مسلسل أحمد العوضي يكشف أسباب تغيير اسم العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد العوضي جدلاً خلال الساعات الماضية بعد إعلانه عن تغيير اسم مسلسله الرمضاني المقبل من “الملك” إلى “فهد البطل”، حيث بدأ الجمهور بالتساؤل عن الأسباب الحقيقية لتغيير الاسم، خاصة بعد أن أكد العوضي أنه فعل ذلك حفاظاً على علاقته بزملائه.

وكشف السيناريست محمود حمدان سبب تغيير اسم المسلسل، حيث قال عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “للتوضيح ولأن أصدقائي الصحفيين بيسألوني عن سبب تغيير اسم المسلسل من “الملك” الى “فهد البطل”، اتفاجئت أنا وأحمد العوضي بـ3 أساتذة مؤلفين، كل واحد فيهم عنده عمل باسم “الملك”، ومنهم نجم صديقه، وإحنا بنحترم جميع الأساتذة ومستحيل نزعّل حد مننا، وبناءً عليه غيّرنا الاسم”.

وكان أحمد العوضي قد فاجأ جمهوره خلال بث مباشر للإعلان عن الفائزين في المسابقة التي تتمحور حول اسم شخصيته في المسلسل الرمضاني الجديد، بتغيير اسم المسلسل من “الملك” إلى “فهد البطل”.

وقال العوضي في البث المباشر: “مسلسل “الملك” سابقاً مع إن الاسم اتعرف لكن هنغيّره علشان حقوق الملكية الفكرية، وأنا بحترم كل زمايلي”.

وشوّق أحمد العوضي جمهوره للمسلسل قائلاً: “أوعدكم هيبقى مسلسل جامد جداً ونجاح دبّاح بإذن الرحمن، وهيعدّي “حق عرب” بكتير وبإذن الله مسلسل الشارع الأول، ومسلسل لكل إخواتي حبايبي”.

يُذكر أن مسلسل “فهد البطل” هو التعاون الثاني بين أحمد العوضي والمؤلف محمد حمدان، حيث قدّما معاً في موسم رمضان الماضي مسلسل “حق عرب” الذي حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته عدد من النجوم، على رأسهم: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة “سينرجي”.