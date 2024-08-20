بعد 33 عامًا.. ماجدة الرومي تتصدّر “تيك توك” بـ”كلمات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 33 عامًا على إصدارها، تواصل أغنية “كلمات” للسّيّدة ماجدة الرومي إثبات قدرتها على التّألّق والتميّز.

في التفاصيل، احتلت الأغنية المرتبة السّادسة على تطبيق “تيك توك” ضمن قائمة أفضل أغاني صيف 2024 في المملكة العربيّة السعوديّة.

هذا وبرزت أغنية “كلمات” كإحدى أقدم الأغنيات في القائمة المذكورة، ما يعكسُ مدى استمرار تأثيرها وجاذبيّتها عبر الأجيال.

وتجسّد أغنية “كلمات” تجربةً فنيّة مميّزة، تجمعُ بين كلمات الشاعر نزار قباني وألحان قائد الأوركسترا إحسان المنذر.

وقد أثبتت الأغنية على مرّ السّنوات قدرتها على الوصول إلى جمهورٍ واسع وأجيال مختلفة، وهي لا تزالُ حتى يومنا هذا، خير مثالٍ على قدرة الفنّ الحقيقيّ على البقاء والخلود.

يُذكر أن شركة “وتري”، صاحبة حقوق الأغنية، تُسهم في الحفاظ على تراث الأغنية ونشره لأجيالٍ جديدة، ممّا يُعزّز من استمرار تأثيرها في عالم الموسيقى.