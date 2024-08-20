الشامي إلى القمّة من جديد ويُحكم سيطرته على “بيلبورد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حافظ النّجم الشابّ الشامي على تفوّقه للاسبوع الثالث على التوالي في منصة الموسيقى “بيلبورد” عربيّة، وذلك من خلال تصدّره المراتب الثلاث الأولى في قائمة أعلى 50 أغنية ليفانتين.

وأحكم الشامي سيطرته على القائمة بوصوله الى مراكز متقدمة جدّاً من خلال أغانيه “وين”، “صبراً” ويا ليل ويالعين”.

هذا ولا يزال الشامي يحصد نجاح أغنيته الأخيرة “وين” التي تُحقّق حتى اللحظة أرقاماً مدهشةً، حيث تجاوزت حاجز الخمسين مليون مشاهدة على “يوتيوب” بعد مرور قرابة الشّهر من إصدارها.