ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية بوسي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها.

ووثقت بوسي في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، الأجواء الممتعة التي تقضيها على شاطئ البحر في الساحل الشمالي.

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، إذ اختارت فستان بألوان منعشة، جاء بقصة ضيقة تعانق الجسد، ومعتدلة الطول، ومكشوف الصدر قليلا، كما أنه جاء بحمالات رفيعة.

وأكملت بوسي إطلالتها بقبعة بيضاء، مع نظارة شمسية عريضة، وانتعلت حذاء صيفي بكعب مسطح باللون الأصفر.

ومن الناحية الجمالية، تركت بوسي شعرها الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجا ناعما بألوان برونزية.



كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تتألق بإطلالة صيفية في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.