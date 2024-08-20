بالصور| أحدث جلسة تصوير لـ نادين الراسي والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعل الجمهور.

ونشرت نادين الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الوردي، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "كتير حلوة الصور، دائمًا ظهورك أنيق، تصوير تحفة ونادين بتجنن، ماشاء الله كتير حلوة، قمر14، طالعة مثل الفراشة".

يذكر أن نادين الراسي تشارك ببطولة مسلسل "قلب أسود" بطولة الفنان باسم ياخور، تأليف جيهان علي جان، إخراج دافيد أوريان والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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