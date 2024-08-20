"المرض أكل في جسمي".. بدرية طلبة تتصدر تريند "جوجل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة في الساعات الماضية، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد تصريحاتها عن معاناتها مع المرض وفقدان وزنها إلى 45 كيلو.

وقالت بدرية، خلال لقائها ببرنامج "حد النجوم" المذاع على "ON" على هامش فعاليات مهرجان العلمين: "قضيت أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها، اللي بيسموها فترة الشباب، لغاية سن 17 سنة وزني وشكلي مقبول وجسمي تمام، لكن لما وصلت سن 18 سنة اكتشفت إصابتي بمرض الغدة الخبيثة و10 سنين لغاية ما عرفت حاجة، والمرض أكل في جسمي وبقى وزني 45 كيلو ، ومريت بأزمة نفسية لما وصلت سن 27 سنة".

وتابعت: "لدكتور قالي هتاخدي وقت لغاية ما تستردي عافيتك تاني لأن الغدة اللي عندي كانت صعبة شوية، أحلى فترة في عمري قضيتها وأنا تعبانة نفسيا ووزني 45 كيلو، وكانت حينها أم لبنتين، بس التنمر كان بيموتني".

وتحدثت بدرية عن نجاحها مع النجمة ياسمين عبد العزيز وكواليس فيلمهما " أبو شنب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة، فيلم،"الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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