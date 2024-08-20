ميرنا وليد تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة ميرنا وليد عن أسباب غيابها من الساحة الفنية، وذلك خلال لقائها في برنامج "من العلمين" المذاع على شاشة قناة "ON"، على هامش مهرجان العلمين.

وقالت ميرنا: "كل عمل بيبقى بظروفه يعني "ذئاب الجبل" بعده على طول دخلت معهد السينما قسم إخراج، درست إخراج فبعدت عن التمثيل تمامًا، رغم أن الفترة دي كان لازم استغلها في التمثيل، لكن لما بتاخدي قرارات مصيرية في السن الصغير مش دا السن الصح اللي تاخدي فيه قرار في حياتك العملية".

وتابعت: "بعدها عملت مسلسل "قاسم أمين" وفي الوقت ده كان في حرب في العراق وسياسيًا الناس مكنتش مهتمة، بعدها عملت مسلسل "قصة الأمس" واتجوزت وبقيت حامل في بنتي "مريم" وبعدها حامل في بنتي "مايا" وبعدها الثورة".

وأضافت: "المشكلة أن بعد ما تعملي عمل حلو أوي بيجيلك كمية أعمال كتيرة لكن بيكون في حاجات بيصعب عليكي أن تقبليها، مكنش ينفع أعمل أي حاجة بعد "قصة الأمس" واستنيت يجيلي حاجة كويسة سنين لحد ما جالي "قيد عائلي" وهو كان عمل هايل ودوري كان جديد، المشكلة لما بتعملي عمل قوي بشيل هم بعده هعمل إيه، ولما بيجيلي أي حاجة بتصعب عليا نفسي ونجاحي".

واختتمت حديثها قائلة: "مش بخاف إني أبعد عن الجمهور لأن الناس عودتني أن مهما بعدت بلاقيهم بيتعاملوا معايا إني موجودة، كمان الأعمال الكويسة بتتعرض على طول، مثلا "قصة الأمس" بقاله سنين لكن مفيش كل 3 شهور قناة ما بتعرضه و"ذئاب الجبل" لحد النهاردة بيتعرض".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا وليد مسلسل "قيد عائلي"، بطولة كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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