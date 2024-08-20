4 أكتوبر.. انطلاق عرض فيلم "Joker: Folie à Deux" في دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

ينطلق فيلم "Joker: Folie à Deux" في دور العرض 4 أكتوبر المقبل.

وتدور الأحداث حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب.

والفيلم يعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم "Joker" الذي طرح تجاريًا عام 2019 وفاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل موسيقى تصويرية"، كما حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار من ميزانية تقدر بـ 55 مليون دولار.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي خواكين فينيكس وليدي جاجا بفيلم سينمائي، حيث تم اختيار ليدي جاجا للمشاركة في الجزء الثاني وتجسيد شخصية الكوميكس الشهيرة "هارلي كوين" التي ظهرت معه من قبل بالقصص المصورة وكانت دائمًا ما تشارك جنونه.

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