رانيا منصور في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق: "الهرم الرابع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور أحدث ظهور لها، أثناء زيارتها للأهرامات بمنطقة الجيزة، وحازت على تفاعل عدد كبير من الجمهور.

ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الوردي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "تحفة فنية، كتير بحبك، صباح العسل والجمال، الهرم الرابع، جميلة".

يذكر أن، الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

اقرا أيضا:

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ أسماء جلال: "السلعة المتوفرة بكثافة تقل قيمتها"

"بكائيات".. كارمن سليمان تعلن موعد طرح أحدث أعمالها