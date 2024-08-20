عمرو مصطفى يوجه رسالة غامضة على الفيسبوك: "طلعوا ورق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

آثار الملحن عمرو مصطفى الجدل، من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "عمرو": "في ناس كانت بتلمع على حساب غيرها، والناس كانت فاكرة إنهم كنز، بس لما اللي كان بيديهم بريقه سابهم، طلعوا ورق مطلي، والمكان اللي كانوا معتمدين عليه سابهم النهاردة، الأرقام ما بتكدبش، والحفلات مابقتش زي زمان".

وتابع: "اللي بيحاولوا يخلقوا رأي عام ضدي من ورا الكواليس، ده كله ما بيهزش شعرة مني، الشباب اللي جاي بقوة، وأنتم مش عارفين تقفوا قدامهم، الجمهور بيعرف مين اللي يستاهل، ومين اللي خلاص بقى من الماضي، اللي كان شايف نفسه كنز، طلع مجرد مغارة فاضية".

من جانب آخر، طرح الفنان عمرو مصطفي مؤخرًا أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "ليها فيا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من أداء وألحان عمرو مصطفى، وكلمات أحمد إبراهيم، وتوزيع نادر حمدي.

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