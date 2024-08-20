بحضور أشرف زكي وأحمد السعدني.. جنازة والد زوجة الفنان إيهاب فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان أسامة:

شيعت منذ قليل جنازة والد زوجة الفنان إيهاب فهمي، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على حضور الجنازة، عدد من النجوم من بينهم، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان منير مكرم، والفنان أحمد السعدني والفنان أيمن عزب.

وأعلن خبر الوفاة الفنان إيهاب فهمي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والد زوجتى الحبيبة يسرا، الحاج وجيه عثمان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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